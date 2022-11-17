  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مصرع مسؤول أمن و4 أشخاص في تحطم مروحية في المكسيك

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 22:18

مصرع مسؤول أمن و4 أشخاص في تحطم مروحية في المكسيك
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

لقي خمسة أشخاص مصارعهم بينهم مسؤول أمني، مساء الخميس، إثر تحطم مروحية للشرطة في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك.

وقالت حاكمة الولاية، ماريا تيريزا جيمنز، في مؤتمر صحافي، إن مروحية تابعة للأمن العام تحطمت صباح الخميس قرب مستشفى في مقاطعة "جيسوس ماريا" بأغواسكالينتس، ما أدى لمقتل رئيس الأمن في الولاية، بورفيريو سانشيز مندوزا، وأربعة آخرين.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تحطم المروحية كان حادثا، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سانشيز مندوزا قد اعتقل في شباط/ فبراير الماضي، على إثر فتح مكتب الادعاء العام الفيدرالي قضية ضده بتهمة التعذيب، لكن تم إطلاق سراحه بعد 7 أشهر بسبب نقص الأدلة، وعاد إلى وظيفته.

بودكاست عرب 48

#المكسيك
#تحطم مروحية

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب
بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب

2022-11-17

هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية
هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية

2022-11-17

المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

2022-11-17

الأكثر قراءة

قتيلان في بولندا بـ

قتيلان في بولندا بـ"صواريخ روسيّة": وارسو ترفع التأهّب العسكريّ واجتماع طارئ للناتو

2022-11-16
قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

2022-11-16
تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

2022-11-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-11-16
تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

2022-11-16