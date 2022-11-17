مصرع مسؤول أمن و4 أشخاص في تحطم مروحية في المكسيك

لقي خمسة أشخاص مصارعهم بينهم مسؤول أمني، مساء الخميس، إثر تحطم مروحية للشرطة في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك.

وقالت حاكمة الولاية، ماريا تيريزا جيمنز، في مؤتمر صحافي، إن مروحية تابعة للأمن العام تحطمت صباح الخميس قرب مستشفى في مقاطعة "جيسوس ماريا" بأغواسكالينتس، ما أدى لمقتل رئيس الأمن في الولاية، بورفيريو سانشيز مندوزا، وأربعة آخرين.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تحطم المروحية كان حادثا، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سانشيز مندوزا قد اعتقل في شباط/ فبراير الماضي، على إثر فتح مكتب الادعاء العام الفيدرالي قضية ضده بتهمة التعذيب، لكن تم إطلاق سراحه بعد 7 أشهر بسبب نقص الأدلة، وعاد إلى وظيفته.