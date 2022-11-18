بلينكن يزور قطر الأسبوع القادم

عرب ٤٨ / أ ف ب

يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قطر الأسبوع القادم لمحادثات دبلوماسية حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، الجمعة.

وسيكون بلينكن في قطر يومي الإثنين والثلاثاء للمشاركة في الحوار الإستراتيجي الأميركي القطري السنوي الخامس، وسيلتقي مسؤولين قطريين بارزين من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق بيان الوزارة.

وسيناقشان التعاون في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والتغير المناخي وقضايا متعلقة بالاقتصاد والصحة، بحسب الإعلان.

وواجهت قطر، مضيفة الحدث الكروي العالمي الأبرز، انتقادات حادة على خلفية معاملتها للعمال الأجانب، وتقييدها حقوق النساء ومجتمع المثليين.

وسيكون بلينكن أبرز مسؤول أميركي يحضر مباريات كأس العالم المقرر انطلاقها بعد غد، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية إنه "سيشجع المنتخب في أول مبارياته في كأس العالم، خلال المواجهة بين الولايات المتحدة وويلز".

والمباراة هي ضمن المجموعة الثانية وستقام الإثنين على استاد أحمد بن علي.