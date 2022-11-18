بولندا ترفض مشاركة روسيا في محادثات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

عرب ٤٨ / أ ف ب

رفضت بولندا السماح لوفد روسي بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأول من كانون الأول/ديسمبر في لودز بوسط البلاد، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية اليوم، الجمعة.

وردا على سؤال عما إذا كانت وارسو قد رفضت دخول الوفد الروسي، اكتفى لوكاس جاسينا بقول "نعم".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتولى بولندا رئاستها الدورية هذا العام، في الأول والثاني من كانون الأول/ديسمبر في لودز.

وهذا الاجتماع الوزاري هو الهيئة المركزية للمنظمة الدولية ومسؤول عن قراراتها.

ويشكل مناسبة لوزراء الخارجية لدرس وتقييم الوضع الأمني في المنطقة اليورو أطلسية واليورو آسيوية، فضلا عن عمل المنظمة عموما.

سئل جاسينا في وقت سابق عن احتمال حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقال "لا نتوقع زيارة الوزير لافروف للودز"، من دون أن يحدد ما إذا كانت بلاده قد رفضت رسميا حضور الوزير.

وإثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت بولندا ودول البلطيق الثلاث في أيلول/سبتمبر توافقها على الحد مؤقتا من دخول المواطنين الروس لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات أوروبية.