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سوناك يزور كييف سرا ومحادثات مع زيلينسكي

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 16:43

سوناك يزور كييف سرا ومحادثات مع زيلينسكي
زيلينسكي وسوناك (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ربيع سواعد

زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم السبت، العاصمة الأوكرانية كييف التي كانت تغطيها الثلوج في وقت الحرب، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف البلدية بأنها من "أقوى الحلفاء".

ونشر زيلينسكي تسجيلا مصورا للاجتماع في كييف مع سوناك، وقال "ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا وكذلك الأمن العالمي".

وأضاف في منشور على تطبيق "تيلغرام": "معا نحن أقوى، وسوف نحقق النتائج المرجوة".

ولم يعط منشوره أي تفاصيل أخرى.

وأظهر المقطع المصور زيلينسكي وهو يستقبل سوناك في قصر رئاسي بينما تساقطت حبات الثلج، ثم أجرى الطرفان محادثات.

وكتب سوناك على "تويتر" قائلا "بريطانيا تعرف ما يعنيه النضال من أجل الحرية. نحن معكم طوال الطريق".

وتعتبر بريطانيا واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.

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#ريشي سوناك
#أوكرانيا
#كييف
#روسيا
#فولوديمير زيلينسكي

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