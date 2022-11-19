هاريس تُذكّر بأهمّية الحفاظ على قنوات الاتّصال مع بكين

ذكّرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بأهمّية الحفاظ على قنوات الاتّصال مع بكين، خلال لقاء وجيز جمعها بالرئيس الصيني، شي جينبينغ، على هامش قمّة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، السبت، حسبما أعلن مسؤول أميركي.

وتحدّثت هاريس إلى شي قبل جلسة محادثات بين قادة أبيك، وفق ما أوضح المسؤول في البيت الأبيض. ويأتي هذا اللقاء بعد أقلّ من أسبوع على اجتماع بين شي ونظيره الأميركي جو بايدن على هامش محادثات مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسيّة.

وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف اسمه أن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه "يجب أن نُبقي خطوط الاتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول".

وحاول بايدن وشي تخفيف التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين خلال اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات وجها لوجه، وهو كان الأول منذ تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.

وأكد بايدن أن حربا باردة جديدة ليست ضرورية، في وقت شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".

وفي مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين في أوائل العام 2023، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي كبير منذ العام 2018.