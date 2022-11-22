مصرع 36 عاملا في حريق بمصنع بالصين

لقي 36 شخصا مصارعهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الحريق اندلع "الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين". ولم تدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.

وذكر التقرير أن الحريق اندلع فى مصنع شركة "كايسيندا تريدينغ"، فى منطقة وين فينغ فى مدينة أنيانغ.

وبدأ الحريق بعد ظهر الإثنين وأرسلت فرق الإطفاء 63 عربة إلى مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على الحريق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى (12:00 بتوقيت غرينتش) وتم إخماده بالكامل في الساعة 11 مساء.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء، ذكرت التقارير أن 36 شخصا قتلوا ونقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شخصين في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون محليون إن إدارة الأمن العام احتجزت مشتبها بهم جنائيين، لكنهم لم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالبا ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفي آذار/مارس 2019، أدى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومتراً من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا، وتدمير منازل في دائرة قطرها كيلومترات عدة.

وفي 2015 قتل 165 شخصا في انفجار ضخم وقع في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين.