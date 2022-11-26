  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 07:43

تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة
مساعدا وزيري الخارجية التركي والمصري (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي ، الجمعة، استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.

وقال أوقطاي في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا.

وأضاف أن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأردف: "تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

واستطرد نائب الرئيس التركي: "قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا".

والإثنين، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مونديال قطر، بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

كما نشرت الرئاسة المصرية بيانا، أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

بودكاست عرب 48

#تركيا ومصر
#العلاقات المصرية الإماراتي

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: تظاهرات ضد الإجراءات الصارمة لمكافحة كورونا
الصين: تظاهرات ضد الإجراءات الصارمة لمكافحة كورونا

2022-11-27

كيم جونغ أون: نمتلك "أقوى سلاح إستراتيجي في العالم"
كيم جونغ أون: نمتلك "أقوى سلاح إستراتيجي في العالم"

2022-11-27

تخفيف العقوبات الأميركية بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة الفنزويليتين
تخفيف العقوبات الأميركية بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة الفنزويليتين

2022-11-27

الأكثر قراءة

مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-26
مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

2022-11-26
حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

2022-11-26
مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

2022-11-26
الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

2022-11-26