  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا تعلن عن مساعدات مالية "كبيرة" لأوكرانيا

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 08:22

أميركا تعلن عن مساعدات مالية "كبيرة" لأوكرانيا
أضرار ألحقها القصف الروسي بشبكة الكهرباء في أوكرانيا ( Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: بلال ضاهر

أفاد مسؤولون أميركيون أنّ واشنطن ستعلن اليوم، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي وصل بوخارست مساء أمس، "ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية".

ولم يحدّد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفياً بالقول إنّ إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا. وأوضح أنّ هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن "دعم المقاومة المدنية الأوكرانية"، سيُعقد في فرنسا في 13 كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، تشنّ روسيا قصفاً صاروخياً مكثّفاً على البنية التحتية للطاقة في كلّ أنحاء أوكرانيا. وأسفر هذا القصف بحسب كييف عن تضرّر ما بين 25% و30% من هذه البنية التحتية.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإنّ "ما يفعله الروس هو أنّهم يستهدفون تحديداً محطّات المحوّلات العالية الجهد" وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من الإنتاج إلى التوزيع.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتّى، أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي، الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

من جهتها دعت ألمانيا، التي تترأّس مجموعة السبع، إلى اجتماع، سيعقد عصر اليوم، على هامش اجتماع الحلف لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وبحسب المسؤول الأميركي، فإنّ الولايات المتّحدة ستدعو خلال هذا الاجتماع الدول الأخرى إلى تعزيز مساعداتها في هذا المجال.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية، كارين دونفريد، قالت للصحافيين أمس إنّ اجتماع بوخارست سيكون أيضاً مناسبة لتسليط الضوء على "التماسك والوحدة الملحوظين" للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#قصف روسي
#شبكة الطاقة
#الولايات المتحدة
#حلف شمال الأطلسي

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحرس الثوري: أكثر من 300 قتيل منذ بدء الاحتجاجات بإيران
الحرس الثوري: أكثر من 300 قتيل منذ بدء الاحتجاجات بإيران

2022-11-29

الولايات المتحدة تزود فنلندا بصواريخ وقنابل دقيقة التصويب
الولايات المتحدة تزود فنلندا بصواريخ وقنابل دقيقة التصويب

2022-11-29

السودان: البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنيّة
السودان: البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنيّة

2022-11-28

الأكثر قراءة

مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

2022-11-28
مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

2022-11-28
مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

2022-11-28
مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

2022-11-28
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت

2022-11-28