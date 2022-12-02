"لا نية" لبايدن لعقد لقاء مع بوتين

أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن "لا نية" لدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هذه المرحلة.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون كيربي، في حديث للصحافيين، بأنه "لا نية لديه (بايدن) لعقد محادثات مع السيد بوتين الآن. وقال أيضا إن بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك".

وذكر بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيكون على استعداد للتحدث مع بوتين بشأن إيجاد حل لمسألة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذا كان الرئيس الروسي "يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب".

وكانت تلك التصريحات، بمثابة تعبير بايدن عن انفتاحه على لقاء بوتين الذي أمر جيشه بغزو أوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر، ما أحدث هزّة دبلوماسية واقتصادية واسعة النطاق.

ولم يتبن الكرملين عرض بايدن، إذ لفت الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، إلى أن شروط بايدن تعني أن العرض متاح "فقط بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا".

في الأثناء، أشار كيربي إلى أن الغرب لا يضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للدخول في محادثات مع روسيا، بينما تحقق القوات الأوكرانية انتصارات متتالية على قوات موسكو.

وقال كيربي إن "الرئيس لم يكن على الإطلاق يشير إلى أن الآن وقت عقد محادثات. في الواقع، كان ثابتا (في تعبيره) عن أن الرئيس زيلينسكي وحده يمكنه تحديد إن كان سيتم التوصل إلى تسوية عبر التفاوض وموعد ذلك والظروف المرتبطة بهذه التسوية".

وتابع "يمكن للحرب أن تنتهي اليوم إذا قام بوتين بالأمر الصحيح وغادر أوكرانيا. لا مكان لجنوده هناك في الأساس".