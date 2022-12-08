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الثاني بغضون شهر: زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب إندونيسيا

تاريخ النشر: 08/12/2022 - 07:12

الثاني بغضون شهر: زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب إندونيسيا
الزلزال خلفا دمارا بالبنى التحتية والمنازل (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات صباح اليوم الخميس، جزيرة جاوا في إندونيسيا، حسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقل من شهر على زلزال ضرب المنطقة نفسها وأسفر عن سقوط أكثر من 330 قتيلا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع في الساعة 07:50 صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بُعد نحو 15 كيلومترا من مدينة سيانجور.

وأضافت أن هناك احتمالا ضئيلا بأن تكون هذه الهزّة الأرضية قد أسفرت عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، نظرا إلى عمقها 123 كيلومترا عن سطح البحر.

والشهر الماضي، ضرب مدينة سيانجور زلزال بقوة أقل 5.6 درجات لكن على عمق ضحل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 330 شخصا وإصابة الآلاف بجروح، كما تسبب في تشريد عشرات آلاف الأشخاص ممّن دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في الأرخبيل منذ زلزال 2018 الذي تسبب يومها في تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في جزيرة سولاويزي.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وقبل يومين، ثار بركان كرينتشي، أعلى جبل بجزيرة سومطرة في إندونيسيا، وتصاعد دخانه من الفوهة بارتفاع 700 متر.

بودكاست عرب 48

#إندونيسيا
#زلزال
#هزة أرضية
#جزيرة جاوا

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