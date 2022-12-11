مصرع 5 أشخاص في إعصار ضرب الهند

لقي 5 أشخاص مصارعهم جراء إعصار ماندوس في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن إعصار ماندوس ضرب سواحل تاميل نادو.

وصاحب الإعصار، هطولات مطرية غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار بمئات المنازل، ونقل نحو 10 آلاف شخص إلى المآوي.

ووصلت سرعة الإعصار إلى 100 كيلو متر في الساعة، ثم انخفض إلى 55 كيلومترا إلى مستوى "المنخفض المداري" وهو الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع تعليق الأنشطة التعليمية في تاميل نادو لبضعة أيام على وقع الإعصار.