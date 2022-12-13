الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق حول سقف أسعار للغاز

فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، في التوصل لاتفاق نهائي على مستوى التكتل لوضع سقف أسعار للغاز الطبيعي، وذلك بعد شهور من الخلافات حول ما إذا كان من شأن الإجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.

وردا على الطلبات المتكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار الشهر الماضي، في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ولكن في ظل انقسام الدول بشدة حول تفاصيل سقف الأسعار المقترح، لم يسفر اجتماع اليوم عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي ليحاولوا مجددا التوصل إلى اتفاق في اجتماع آخر يعقد يوم الإثنين المقبل 19 من الشهر الجاري. وبعد الاجتماع، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك: "أحرزنا تقدما، ولكننا لم ننته بعد. لا تمكن الإجابة عن جميع الأسئلة اليوم".

وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا، خلال الاجتماعات التي عقدها التكتل الأوروبي مؤخرا، من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.

وطالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة. وقال وزير الطاقة اليوناني، كونستانتينوس سكريكاس، قبل الاجتماع، إن "المواطنين الأوروبيين يعانون، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها، وأوروبا تجادل بلا داع".

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن. ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.

وبينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، عارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا. وتحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه في أوروبا.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد كشفت نقلا عن مصادر مطلعة، عن خلافات حادة بشأن وضع سقف أسعار الغاز داخل الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع الطارئ الذي عقد لوزراء الطاقة في الاتحاد اليوم، لمحاولة التوصل إلى اتفاق في ظل ارتفاع لافت لأسعار الغاز في أوروبا.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف في البنك المركزي الأوروبي من انعكاس أزمة الغاز على أسواق المال. وأجرت دول الاتحاد مفاوضات عاجلة، السبت الماضي، في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع وزراء الطاقة الذي عقد اليوم، غير أن الدول ظلّت منقسمة إزاء الخطة.