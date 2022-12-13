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الكرملين: على أوكرانيا التنازل عن المناطق التي ضمتها روسيا قبل أي مفاوضات

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 16:39

الكرملين: على أوكرانيا التنازل عن المناطق التي ضمتها روسيا قبل أي مفاوضات
محادثات روسية أوكرانية سابق برعاية تركية (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان".

وأوضح أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراض جديدة"، مشيرًا إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وتطالب أوكرانيا، من جانبها، روسيا بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها.

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

وجدد الرئيس الأوكراني، أمس، الإثنين، خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر. ولمواجهته، أعلنت موسكو عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز صفوفها.

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#الكرملين
#مفاوضات دبلوماسية
#الرئيس الأوكراني
#فولوديمير زيلينسكي
#الرئيس الروسي

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