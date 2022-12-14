تركيا تعتقل 44 شخصا بشبهة التجسس لصالح الموساد

ألقت الأجهزة الأمنية التركية القبض على 44 شخصا، بشبهة التجسس التجسس والعمل لمصلحة جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، في إسطنبول، حيث تم الإبقاء على 7 منهم رهن الاعتقال، فيما تم التحقيق فقط مع البقية.

وجرت حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية التركية بحق المشتبهين بالتجسس، عبر "عملية خاصة ضد التجسس العسكري".

ونفذت السلطات التركية عملية أمنية استهدفت “متحرين خاصين” يشتبه أنهم تجسسوا لصالح الموساد، من خلال مراقبة ومتابعة أفراد ومؤسسات غير حكومية فلسطينية في تركيا.

وأحيل 7 من المشتبه بهم إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم من شرطة إسطنبول، فيما تجري الجهات المختصة في مكتب مكافحة الإرهاب استجواب المشتبه بهم الآخرين.

وقال موقع "الأخبار" التركي، إن جهاز المخابرات التركية وبالتعاون مع شرطة إسطنبول ألقيا القبض على 44 شخصا يشتبه أنهم كانوا يراقبون أفرادا ومؤسسات ومنظمات فلسطينية في تركيا، لمصلحة "الموساد".

وأضاف أن المشتبهين بالتجسس ينتمون لمجموعة وصفت بأنها "مباحث خاصة"، حيث كانوا يتلقون المال مقابل نقل معلومات عن جهات وشخصيات فلسطينية بتركيا إلى جهاز الموساد.

ولا تزال الأجهزة الأمنية في تركيا تبحث عن 13 آخرين مشتبه بهم بالتجسس لمصلحة الموساد، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الموقع التركي إلى أن من بين المعتقلين إسماعيل يتيم أوغلو الرئيس المؤسس لجمعية التحري الخاص والتي تأسست عام 2007، حيث أدى يمين المتحري الخاص في عام 2003 بعد تقاعده من الخدمة المدنية بعد عمل استمر 23 عاما.

وأشار يتيم أوغلو في موقعه الخاص إلى أنه أشرف على تنظيم مؤتمرات وندوات في العديد من الجامعات، وقد دورات تدريبية بشأن تقنيات وأساليب البحث البوليسي الخاص في إحدى الجامعات الحكومية.