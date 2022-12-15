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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 08:16

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال المعهد إن الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ً (04:00 ت غ)، محددا مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ5.9 درجات وحددت مركزه على عمق 12 كيلومتراً.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن للزلازل التي تزيد قوتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، على الرغم من أن شدة الزلزال ليس العامل الوحيد لتحديد حجم اضراره، إذ إن عوامل عدة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصا مكان وقوع الزلزال وعمقه.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في تايبيه إن الهزة في العاصمة كانت أقل حدة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام.

وفي أيلول/سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.

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#تايوان
#زلزل
#هزة أرضية
#أضرار

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