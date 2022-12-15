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مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 08:37

مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب
الشرطة اللفرنسية تقمع المتظاهرين في مونبيلييه (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال قطر 2022.

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وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهسا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

وتداول رواد منصات التواص الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي.

وأشارت تقارير صحفية أيضا عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

وقال بيان صادر عن مكتب الحكومة المحلية إن الصبي “صدمته سيارة بعنف” في المدينة بجنوب فرنسا.

قالت إدارة هيرولت إنه نقل إلى المستشفى، لكنه توفي بعد وقت قصير من وصوله.

تم العثور على السيارة بالقرب من مكان الحادث وتقوم الشرطة بالتحقيق.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا في الشارع تتجول حول سيارة يتم قيادتها بشكل متقطع.

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#منتخب فرنسا
#منتخب المغرب
#كأس العالم
#مونديال قطر
#مونبيلييه

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