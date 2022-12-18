روسيا تعلن سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا قرب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على منطقة ياكوفليفكا قرب إقليم دونيتسك الأوكراني.

وفي مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، في العاصمة موسكو، قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن الاشتباكات تتواصل في أوكرانيا.

وأكد أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا في إطار تقدمها باتجاه دونيتسك.

وحول إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب أواخر شباط/ فبراير الماضي، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت حتى الآن 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار.

كما دمرت القوات الروسية 398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة، بحسب كوناشينكوف.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.