  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا تعلن سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا قرب دونيتسك

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 19:29

روسيا تعلن سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا قرب دونيتسك
منطقة تسيطر عليها موسكو (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على منطقة ياكوفليفكا قرب إقليم دونيتسك الأوكراني.

وفي مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، في العاصمة موسكو، قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن الاشتباكات تتواصل في أوكرانيا.

وأكد أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا في إطار تقدمها باتجاه دونيتسك.

وحول إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب أواخر شباط/ فبراير الماضي، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت حتى الآن 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار.

كما دمرت القوات الروسية 398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة، بحسب كوناشينكوف.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

بودكاست عرب 48

#روسي
#أوكرانيا
#الحرب الروسية الأوكرانية
#موسكو

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحركة المدنية المصرية: تجاوز الأزمات يكون عبر التداول السلمي للسلطة
الحركة المدنية المصرية: تجاوز الأزمات يكون عبر التداول السلمي للسلطة

2022-12-18

المعارضة التونسية تدعو سعيّد للتنحي بعد الإقبال الهزيل على الانتخابات التشريعية
المعارضة التونسية تدعو سعيّد للتنحي بعد الإقبال الهزيل على الانتخابات التشريعية

2022-12-18

مقتل 12 من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم لتنظيم "داعش"
مقتل 12 من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم لتنظيم "داعش"

2022-12-18

الأكثر قراءة

علم فلسطين في المونديال يؤرق الإعلام الألماني

علم فلسطين في المونديال يؤرق الإعلام الألماني

2022-12-17
مونديال قطر: المغرب يحصد المركز الرابع بعد إنجاز عربي مشرف

مونديال قطر: المغرب يحصد المركز الرابع بعد إنجاز عربي مشرف

2022-12-17
مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

2022-12-17
منافسة محتدمة بين 4 لاعبين: من سيكون هداف مونديال قطر؟

منافسة محتدمة بين 4 لاعبين: من سيكون هداف مونديال قطر؟

2022-12-17
شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

2022-12-17