روسيا: ثلاثة قتلى جراء حريق في خطّ رئيسيّ لنقل الغاز

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل في روسيا، مصارعهم، خلال حريق اندلع في جزء من خط رئيسي يغذي أوروبا بالغاز الروسي، وفق ما أفاد رئيس جمهورية تشوفاشيا، أوليغ نيكولاييف، الثلاثاء، حيث وقع الحادث.

وصرّح نيكولاييف المسؤول عن هذه المنطقة التي تبعد نحو 600 كلم شرق موسكو لتلفزيون "روسيا 24" الروسي الرسمي، بأن "أربعة أشخاص وفق معلومات أولية كانوا يعملون في المكان. قضى ثلاثة منهم خلال احتراق عنيف للغاز".

وأضاف نيكولاييف أن "شخصا، هو سائق، نجا وهو حاليا تحت وقع الصدمة"، مشيرا إلى أن موعد استئناف تشغيل خط الأنابيب لا يزال "مجهولا".

ونشب الحريق في جزء من خط الأنابيب أورنغوي-بوماري-أوغورود، الذي دشّن في الحقبة السوفييتية، ويربط حقولا للغاز في شمال روسيا بمدينة أوجورود الواقعة في غرب أوكرانيا.

وبحسب أجهزة الإغاثة المحلية، نشب الحريق خلال أعمال صيانة قرب قرية يامباختينو وتمت السيطرة عليه.

وأعلنت الوزارة الإقليمية للأوضاع الطارئة في حسابها عبر "إنستغرام"، "إخماد حريق الغاز في موقع الحادث"، مشيرة إلى أن "الانفجار وقع خلال أعمال كانت تنفّذ في جزء من خط الأنابيب أورنغوي-بوماري-أوجورود المقام تحت الأرض".

وتأتي الواقعة في توقيت حدّت فيه روسيا من إمداداتها الغازية إلى أوروبا، ردا على عقوبات غربية فرضت عليها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثار مخاوف من شح في موارد الطاقة في البلدان الأوروبية.