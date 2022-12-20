  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع يضمّ إسرائيل والدول العربيّة المطبّعة معها

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 20:53

واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع يضمّ إسرائيل والدول العربيّة المطبّعة معها
خلال ما سُمي بـ"قمة النقب" ("أ ب")
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

تعتزم الولايات المتحدة عقد اجتماع مطلع 2023، يضمّ إسرائيل والدول العربية التي أبرمت اتفاقات تطبيع العلاقات معها، في إطار مساعيها لحضّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية القادمة برئاسة، بنيامين نتنياهو على ضبط النفس، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم اجتماع "ربما في الربع الأول" من عام 2023 لوزراء خارجية الدول التي شاركت في ما أُطلق عليها "قمّة النقب" في آذار/ مارس 2022.

وشارك في الاجتماع المذكور، وزير خارجية مصر أول دولة عربية طبّعت العلاقات رسميا مع إسرائيل، ونظرائه من دولة الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، في إطار ما سمي بـ"اتفاقات أبراهام" التي رعتها واشنطن.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الاتفاقات التي أشاد بها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باعتبارها إنجازا مميزا، "قريبة وعزيزة على قلب رئيس الوزراء نتانياهو، ولذا أتصور أنه يريد أن يستمر في رؤية هذا التقدم".

وتابع المسؤول: "أعتقد أن على إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وأضاف: "بعض الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل، ستحدد إذا كانت ستصعّب أو تسهّل على هذه الدول الانخراط والمشاركة والمضي قدمًا، ناهيك عن ضمّ دول جديدة إلى المسار".

بدورها، حذّرت إدارة الرئيس، جو بايدن من أنها تعارض الضمّ وتوسيع المستوطنات ودعمت إنشاء دولة فلسطينية، بينما لم تطلق أي مبادرة دبلوماسية كبيرة للوصول إلى هذا الهدف الذي تُعتبر فرص تحقّقه ضئيلة.

بودكاست عرب 48

#الولايات المتحدة
#اجتماع أميركي إسرائيلي عربي
#اتفاقات أبراهام
#نتنياهو
#التطبيع

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022
تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022

2022-12-20

أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء
أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء

2022-12-20

المغرب: مئات الآلاف يستقبلون "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخيّ بالمونديال
المغرب: مئات الآلاف يستقبلون "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخيّ بالمونديال

2022-12-20

الأكثر قراءة

كلُّ مونديال وأنتم بخير

كلُّ مونديال وأنتم بخير

2022-12-19
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-12-19
الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

2022-12-19
تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف

تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف "الاعتداء على يهودي"

2022-12-19
الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

2022-12-19