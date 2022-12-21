إيران: مقتل شخصين واعتقال آخريْن على صلة بهجوم إطلاق نار

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من المشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين، على صلة بحادث إطلاق نار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في سوق جنوب غربي البلاد الشهر الماضي.

وذكرت تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ("إرنا") أن المشتبه بهما اللذين قتلا، كانا من بين منفذي الهجوم على سوق في مدينة إيذه، بمحافظة خوزستان، الإيرانية الشهر الماضي، مشيرا إلى اعتقال اثنين آخرين شاركا في الهجوم، في العملية التي نفذها الحرس الثوري بالتعاون مع وزارة الاستخبارات.

ولم تقدم السلطات الإيرانية تفاصيل حول موعد وقوع العملية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن العملية الأمنية في بيان، نُشر الثلاثاء.

ولم تتضح بعد دوافع الهجوم المسلح في إيذه، أو ما إذا كان مرتبطا بالاحتجاجات التي هزت البلاد منذ أواخر أيلول/ سبتمبر. ووصفت السلطات الإيرانية الواقعة بأنها "هجوم إرهابي"، لكنها لم تتهم جماعة بعينها بالوقوف وراء إطلاق النار.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي عقب وقوع الهجوم، إن مسلحين على دراجتين ناريتين فتحا النار في سوق إيذه مساء 16 تشرين الثان/ نوفمبر. وفي الوقت ذاته، تجمع متظاهرون من مختلف مناطق المدينة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.

واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران أواخر أيلول/ سبتمبر، عقب مقتل مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وقُتل ما لا يقل عن 506 أشخاص في المظاهرات التي عمت البلاد خلال حملة القمع الحكومية، وفقا لمنظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة تراقب الاحتجاجات منذ بدايتها.