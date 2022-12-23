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ردّا على تحديد سقف لسعره: روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 09:07

ردّا على تحديد سقف لسعره: روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن موسكو قد تخفّض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم مطلع 2023، ردّا على اعتماد الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول السبع، وأستراليا سقفا لأسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن نوفاك المكلّف بملفّ الطاقة، قوله: "مطلع العام المقبل، قد نقوم بتخفيض (الإنتاج) بين 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم، وهذا يعني بالنسبة لنا بين 5 و7 بالمئة".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أميركيا للنفط الخام الروسي المصدر، المنقول بحرا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل. وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا كالشحن والتأمين وغيرهما.

والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العائدات الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وبعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، دان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "القرار الغبي" للغرب وهدد "بخفض الإنتاج (...) إن دعت الحاجة".

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