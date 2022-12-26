إردوغان يعلن اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء اليوم، الإثنين، أن الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر مكعب، بعد اكتشاف حقل جديد وتعديل التقديرات حول حجم اكتشافات سابقة.

وأضاف إردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل "تشاي جوما-1"، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل "صقاريا" إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.

وأفاد إردوغان بأن سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود.

وسبق لتركيا أن أعلنت اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وحول الاكتشافات السابقة، ذكر الرئيس إردوغان اليوم أن تحليل المعطيات أظهر أن الاحتياطيات المكتشفة سابقا باتت تقدر بـ652 مليار متر مكعب، بعد أن كانت مقدرة بـ 540 مليار متر مكعب.

وأوضح أن احتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد في حقل "تشاي جوما -1".

وذكر الرئيس إردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من قبل تركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.

وقال إردوغان إن "اكتشافاتنا الجديدة من الغاز الطبيعي (في البحر الأسود)، ستفتح الباب أمام اكتشافات مماثلة في الحقول الجيولوجية المجاورة بالمنطقة. سنبدأ عمليات تنقيب جديدة في أقرب وقت".

وأكد تصميم حكومته على جعل تركيا مركزا للطاقة بالنسبة لمناطق بحر قزوين والبحر المتوسط والشرق الأوسط. وأضاف "سنربط الشرق والغرب ليس فقط بجسورنا في إسطنبول وجناق قلعة، ولكن بجسور الطاقة أيضا".

وأعلن أن تركيا تهدف لرفع إنتاج القطاعين العام والخاص من النفط في تركيا إلى 100 ألف برميل يوميا العام المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج الحالي يبلغ 80 ألف برميل يوميا.

وقال إن هدف تركيا النهائي هو إنهاء الاعتماد على الخارج في النفط والغاز بشكل تام بأسرع وقت ممكن، وإعلان استقلالها في مجال الطاقة.