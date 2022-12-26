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الكويت وأميركا تبحثان تعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 10:35

الكويت وأميركا تبحثان تعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية
لقاء سابق بين وزيري الخارجية الأميركي والكويتي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

بحث وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، مع مسؤولين أميركيين تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

والتقى وزير الخارجية الكويتي بوفد برلماني أميركي، مساء الأحد، برئاسة النائب ديفيد سيسيلين، رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأميركي، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة إلى الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير أنه استعرض خلال اللقاء "المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين الأميركي والكويتي في 6 عقود من التعاون والشراكة والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا".

ولفت إلى "ما جرى تطويره بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمتنوعة، لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات".

كما نوّه الوزير الكويتي بـ"تعزيز الشراكة على صعيد التنسيق الدبلوماسي والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرّف وتجفيف منابع تمويله، وما يمكن تحقيقه على مدى الأعوام المقبلة في هذا الإطار"، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، جدّد الوفد الأميركي خلال اللقاء، "التزام الولايات المتحدة بصَون أمن وسلامة الكويت وشعبها، الأمر الذي يعد محورًا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين".

وبحسب الوكالة، أعرب الوفد الأميركي عن "الامتنان للكويت على جهودها الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية وتفاعلها مع المشاهد الدولية، ودورها في توفير الاستقرار ودعم وتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

كما بحث المجتمعون "عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وناقشوا مجالات التعاون، بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين"، وفق المصدر نفسه.

وأفادت الوكالة بأن الوفد الأميركي ضمّ كلًا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية: النائب جو ويلسن، والنائب سوزان وايلد، والنائب سارا جاكوبز، وعضو لجنة الأمن الوطني النائب كات كاماك، وعضو لجنة المحاربين القدامى النائب أماتا كولمن رادواغن.

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#الكويت
#أميركا

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