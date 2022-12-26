مبادرة أوكرانية لاستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

أصدرت أوكرانيا، الإثنين، بيانا رسميا أعلنت فيه عن مبادرة لاستبعاد روسيا من الأمم المتحدة، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح بحيث تتمتع موسكو بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تجريد روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستبعادها من الأمم المتحدة بالكامل".

وأرجعت كييف مبادرتها إلى أن وجود روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة "غير شرعي". وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا "تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة.

وأضافت أن "روسيا مغتصبة لمقعد" الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة. وأعربت كييف في بيانها عن أسفها لأن "هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراض من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دوليًا ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة".

وفي تغريدة، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن "وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي". وفي السياق، اتهمت الخارجية الأوكرانية روسيا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

كما شدد البيان على أن روسيا فشلت في تلبية المعايير الرئيسية للعضوية في الأمم المتحدة، مشيرة إلى الفقرة الأولى من المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى أن العضوية في الأمم المتحدة "مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام".

وتابع البيان أن "تصرفات روسيا تتعارض مع مفهوم الدولة المحبة للسلام"، لافتا إلى أن روسيا قامت خلال فترة وجودها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بتنفيذ الحروب والاستيلاء على أراضي دول أخرى، في محاولات لتلبية طموحاتها الغازية والإمبريالية الجديدة".

ونوهت الخارجية الأوكرانية إلى أنه يمكن إعادة قبول عضوية روسيا في الأمم المتحدة بمجرد "استيفاء شروط العضوية في المنظمة". وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، إن كييف تستعد لاتخاذ خطوات رسمية لإثبات أن وجود روسيا في مجلس الأمن الدولي "غير قانوني" وتجريدها من عضويتها.

وكان نائبان أميركيان قدما في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قرارا بعزل روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بذريعة أن عضوية روسيا "انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة"، فيما أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها ستبدأ "عملية معقدة" في الأمم المتحدة حيث تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة عضو أخرى فيه.