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مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرموز

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 13:15

مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرموز
المناورات الإيرانية، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ب.
تحرير: بلال ضاهر

بدأ الجيش الإيراني اليوم، الجمعة، تدريباته السنوية في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الإستراتيجي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، في ظل استمرار قمع السلطات للاحتجاجات المتواصلة المناهضة للحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويقع مضيق هرمز الإستراتيجي عند مصب الخليج العربي وهو موقع حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره حوالي خمس النفط المنقول في البحر.

ووفقا للتلفزيوني الإيراني الرسمي، فإن الكوماندوز والمشاة المحمولة جوا سيشاركون في المناورات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار – 1401"، إلى جانب طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات نقل عسكرية وغواصات. وأضاف أن الجيش الإيراني سيطلق صواريخ وأنظمة دفاع جوي أيضا.

وقال التلفزيون إن المناورات تهدف إلى "تحسين جاهزية القوات في مواجهة التهديدات الخارجية وأي غزو محتمل".

وتجري إيران بانتظام مثل هذه التدريبات لتحسين قوتها الدفاعية واختبار الأسلحة.

ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اهتزت إيران بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واشتعلت الاحتجاجات بعد وفاة امرأة احتجزتها شرطة الآداب في البلاد. وتصاعدت المظاهرات بسرعة إلى دعوات لإنهاء أكثر من أربعة عقود من حكم رجال الدين في البلاد.

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#إيران
#مناورات عسكرية
#مضيق هرموز

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