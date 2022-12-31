استباقا للقاء إردوغان والأسد: اجتماع ثلاثي آخر بين النظام السوري وتركيا وروسيا في يناير

عرب ٤٨ / أ ف ب

يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا والنظام السوري وروسيا "في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير"، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وذكر أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".

وكان اجتماع ثلاثي عقد، الأربعاء، في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والنظام السوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أشار منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنه قد يلتقي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

وتركيا، البلد المجاور لسورية، تعتبر أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.

وبحسب المحلّلين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها واللذين يوحدهما "عدو" مشترك هو القوات الكردية الموجودة في شمال سورية والتي تصنّفها أنقرة بـ"الإرهابية" وتحظى بدعم واشنطن.

وشنّت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سورية، مهدّدة بعملية برية جديدة بعد العمليات الثلاث التي شنّت منذ العام 2016.