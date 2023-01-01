إيران: اعتقال لاعبي كرة قدم خلال حضورهم حفل مختلط

عرب ٤٨/ أ ف ب

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مساء أمس السبت، عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم"، الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند شرقي طهران"، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.

وأوضحت أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

ويمنع القانون في إيران شرب المشروبات الكحولية أو بيعها ويعقاب المخالف، كما يمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.