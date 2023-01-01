عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران: اعتقال لاعبي كرة قدم خلال حضورهم حفل مختلط

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 12:51

إيران: اعتقال لاعبي كرة قدم خلال حضورهم حفل مختلط
صورة توضيحية لشرطي إيراني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مساء أمس السبت، عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم"، الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند شرقي طهران"، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.

وأوضحت أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

ويمنع القانون في إيران شرب المشروبات الكحولية أو بيعها ويعقاب المخالف، كما يمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.

بودكاست عرب 48

#إيران
#اعتقال لاعبي كرة قدم
#حفل رأس السنة في إيران

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أوغندا: تسعة قتلى على الأقل بتدافع خلال حفلة رأس السنة
أوغندا: تسعة قتلى على الأقل بتدافع خلال حفلة رأس السنة

2023-01-01

12 دولة تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب كورونا
12 دولة تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب كورونا

2023-01-01

كابُل: انفجار بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.. قتلى وجرحى
كابُل: انفجار بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.. قتلى وجرحى

2023-01-01

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

2022-12-31
الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

2022-12-31
حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

2022-12-31
الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022-12-31
حكومة نتنياهو والعجز العربي

حكومة نتنياهو والعجز العربي

2022-12-31