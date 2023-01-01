بلينكن يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، مع وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين قانغ، العلاقات الثنائية وضرورة الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة".

وذكر بلينكن في تغريدة على "تويتر"، أنه "ناقش في محادثة هاتفية مع تشين، قبل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن لاستلام مهام منصبه الجديد، العلاقة بين الولايات المتحدة والصين".

وشدد الوزير الأميركي على "ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين".

والأسبوع الماضي، عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة ليكون وزير خارجيتها الجديد.

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد الماضي.

وتشهد العلاقات الأميركية - الصينية ارتفاعا حادا في التوتر على خلفية عدة محاور، وفي مقدمتها تايوان وموقف بكين حيال الحرب الروسية في أوكرانيا.