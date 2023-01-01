عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بلينكن يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 23:39

بلينكن يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني
بلينكن (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، مع وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين قانغ، العلاقات الثنائية وضرورة الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة".

وذكر بلينكن في تغريدة على "تويتر"، أنه "ناقش في محادثة هاتفية مع تشين، قبل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن لاستلام مهام منصبه الجديد، العلاقة بين الولايات المتحدة والصين".

وشدد الوزير الأميركي على "ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين".

والأسبوع الماضي، عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة ليكون وزير خارجيتها الجديد.

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد الماضي.

وتشهد العلاقات الأميركية - الصينية ارتفاعا حادا في التوتر على خلفية عدة محاور، وفي مقدمتها تايوان وموقف بكين حيال الحرب الروسية في أوكرانيا.

بودكاست عرب 48

#أنتوني بلينكن
#تشين قانغ
#الصين
#أميركا

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فرنسا تخضع الوافدين من الصين لفحوصات كورونا
فرنسا تخضع الوافدين من الصين لفحوصات كورونا

2023-01-01

تنصيب لولا رئيسا للبرازيل لفترة ثالثة
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل لفترة ثالثة

2023-01-01

أفغانستان: مقتل 18 شخصا في انفجار قرب مطار عسكري في كابُل
أفغانستان: مقتل 18 شخصا في انفجار قرب مطار عسكري في كابُل

2023-01-01

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

2022-12-31
الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

2022-12-31
حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

2022-12-31
الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022-12-31
حكومة نتنياهو والعجز العربي

حكومة نتنياهو والعجز العربي

2022-12-31