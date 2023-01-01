كابُل: انفجار بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.. قتلى وجرحى

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، أن انفجارا وقع عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية، كابُل، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابل الدولي، على ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور.

وقال إن "عددا من مواطنينا استشهدوا وجرحوا في الانفجار" مضيفا أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وتقول سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، تبنى العديد منها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابُل. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقتل وجرح مئات الأشخاص من بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.