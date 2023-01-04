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روسيا تنشر حصيلة جديدة: 89 عسكريا قُتلوا بقصف أوكراني

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 10:47

روسيا تنشر حصيلة جديدة: 89 عسكريا قُتلوا بقصف أوكراني
الموقع الروسي الذي قصفته أوكرانيا في ماكيفكا (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت موسكو اليوم، الأربعاء، أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ "السبب الرئيس" لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافاً للتعليمات.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، أول من أمس، أفادت بمقتل 63 عسكرياً روسياً في هذا القصف الصاروخي.

"صدمة بالمجتمع الروسي". تجمع لتكريم الجنود القتلى في ماكيفكا، أمس (Getty Images)

وفجر اليوم، بثّت الوزارة تسجيلاً مصوّراً قال فيه المتحدّث باسمها، اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف، إنّ "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تمّ العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

وأضاف أن "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".

وفي اعتراف نادر، أقرّت وزارة الدفاع الروسية، أول من أمس، بمقتل العشرات من عسكرييها في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم ليلة رأس السنة في مدينة ماكيفكا، التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

من جهتها تقول كييف أنّ حصيلة القتلى هي أعلى بكثير ممّا أقرّت به موسكو حتّى الآن. ونفّذت كييف هذه الضربة براجمات "هيمارس" الصاروخية التي تلقّتها مؤخراً من الولايات المتّحدة.

ونُظّمت في روسيا، أمس، تجمّعات تكريماً لهؤلاء القتلى العسكريين. وتسبّبت هذه الخسارة الجسيمة بصدمة داخل المجتمع الروسي وأثارت موجة انتقادات للجيش.

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#روسيا
#أوكرانيا
#حصيلة قتلى
#قوات روسية
#ماكيفكا

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