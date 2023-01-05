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إردوغان يدعو بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحاديّ الجانب" في أوكرانيا

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 12:38

إردوغان يدعو بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحاديّ الجانب" في أوكرانيا
الرئيسان؛ بوتين وإردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقال إردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكونا مدعومتَين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

ومن المفترض أن يتابع إردوغان المحادثات بمكالمة هاتفية منفصلة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.

واستخدم الرئيس التركي علاقاته الجيدة مع كل من موسكو وكييف في محاولة للتوسط من أجل إنهاء الحرب.

واستضافت تركيا جولتين من محادثات سلام وساهمت مع الأمم المتحدة، في إبرام اتفاق لاستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

كما حاول إردوغان مرارا ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا في قمة سلام.

ولدى إردوغان وبوتين حاليا خطط مبدئية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، قد يقدّم لروسيا طريقة بديلة لتزويد أوروبا الوقود.

وأوضح مكتب إردوغان أن تركيا "عزّزت وستواصل تعزيز البنى التحتية" للمركز المفترض، مضيفا أنّ الزعيمين يأملان في "تنفيذ (المشروع) في أسرع وقت ممكن".

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#إردوغان
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