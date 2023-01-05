كنائس ألمانيا وتاريخ الاعتداءات الجنسية على الأطفال

قبل قيادته للكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة باسم بنديكتوس السادس عشر، وقبل إطلالته على الكنيسة بصفة كاردينالًا قويًّا ورئيس مراقب العقيدة في الفاتيكان، حضر جوزف راتزينجر، رئيس أساقفة ميونخ، اجتماعًا عام 1980، بخصوص كاهن متّهم بإساءة معاملة الأطفال والتحرّش بهم، في كنيسة شمال غرب ألمانيا.

ليس من الواضح ما حدث حينها، ولكن بعد هذا الاجتماع، تمّ نقل الكاهن من الكنيسة، وعلى مدار العشر سنوات التالية، انتقل إلى أبرشيّات مختلفة في ألمانيا، قبل أن ينتهي به المطاف في قرية صغيرة اسمها Garching an der Alz، وهناك اعتدى على الطفل آندرياس بير.

يقول بير الذي كبر وأصبح في العمر، "إنّه شعور ثقيل للغاية"، وهو ينفث السجائر خارج المنزل الذي تعرّض فيه للتحرّش، على بعد خطوات من برج الكنيسة الأبيض في القرية. قال بير إنّ إساءة معاملته حين كان طفلًا أدّت إلى طريق شابته المخدّرات والسجن، بينما كان رئيس الأساقفة راتزينجر قد ارتقى في صفوف الكنيسة. وفي حديثه عن البابا المتقاعد بنديكتوس السادس عشر، الذي توفّي مؤخرًا، أضاف "فكّر في القوّة التي يمكن أن يتمتّع بها شخص واحد على حياتك بأكملها".

في العام الماضي، اتّهم تقرير الكنيسة بإساءة التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل القساوسة. اعتذر بنديكت عن أيّ "أخطاء جسيمة"، لكنّه نفى ارتكاب أيّ مخالفة. طاردته آفة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة، منذ بداية صعوده عبر التسلسل الهرميّ كبابا ضعيف ومتقاعد.

بالنسبة لأنصاره، فهو الزعيم الذي التقى بالضحايا لأول مرة - وأكثر من أي شخص من قبله - أجبر الكنيسة على مواجهة شياطينها أخيرًا، وتغيير قوانينها والتخلص من مئات القساوسة المسيئين. رفع سن الرضا وضم البالغين الضعفاء في القوانين التي تحمي القاصرين. سمح بالتنازل عن قوانين التقادم على الاعتداء الجنسي.

أما بالنسبة للنقاد، فقد قام بحماية المؤسسة، وفشل في محاسبة أسقف واحد ولم يدعم أقواله بالأفعال. لقد فضل الحفاظ على الانضباط في المنزل، ولا يتطلب أبدًا إبلاغ الحالات إلى السلطات المدنية.

قال القس هانز زولنر، أحد كبار خبراء الفاتيكان في حماية القصر والعنف الجنسي. كان أول بابا يلتقي بالناجيات من الانتهاكات. في الوقت نفسه، بالنظر إلى التقرير الذي يفيد بأنه خلال السنوات التي قضاها رئيس أساقفة ميونيخ، فشل في إيلاء الاهتمام الواجب لضحايا الانتهاكات ومحاسبة الجناة، لا يمكننا تجاهل أن الضحايا يتأذون".

لا يزال السيد بير، البالغ من العمر 38 عامًا، يحاول إعادة بناء الحياة بعد ما مرت به الكنيسة. لم يعد عضوا في الكنيسة الكاثوليكية. ومع ترقّي رئيس الأساقفة راتزينغر، أخذت حياة السيد بير منحنىً إلى هاوية أعمق من أي وقت مضى. رفضت والدته تصديقه، وهرب من المنزل وتعاطى المخدرات الثقيلة، ويعيش في الشوارع.

قال: "بعد حدوث ذلك، بدأت أشعر بكوابيس… هذا ما جعلني أبدأ في تعاطي المخدرات. أردت أن أتوقف عن الحلم، وأن أتوقف عن الشعور بالذنب والاشمئزاز. أنا فقط لم أرغب في الشعور بأي شيء حينها". وعلى مر السنين، انتهى المطاف بالسيد بير الحبس مرتين، ولم يطلق سراحه المشروط إلا العام الماضي.

كان ذلك عندما وجد المحامي الجنائي أندرياس شولتز، بعد أن علم أن السيدة شولتز كانت تمثل ضحايا إساءة المـعاملة من نفس القس. قرروا معًا أن يسعوا إلى تحقيق أهداف أعلى: سيرفعون دعوى مدنية، ليس فقط ضد القس المتهم بالتحرش ولكن أيضًا ضد أبرشية ميونيخ وجوزيف راتزينجر، ثم رئيس أساقفتها.

قبل وفاة بنديكت، استأجر البابا الفخري شركة محاماة دولية كبيرة وقال إنه يعتزم الدفاع عن نفسه في محاكمة من المقرر أن تبدأ هذا العام. الآن، يخطط شولز وموكله بمتابعة القضية حتى بعد وفاته، وما زالوا يصرون محاسبة بندكتس السادس عشر، أو وريث تركته.

قال شولز، إنه قد يكون خليفة البابا فرنسيس هو الذي يرث القضية، إذا أصبح وريث بندكتس. جادل المحامي بأن الكنيسة يجب أن تقبل المحاكمة كفرصة لتوضيح التاريخ المعقد الذي تركه بندكتس السادس عشر وراءه.

قال شولز: "إن إنجازاته اللاهوتية هي جانب واحد من إرثه… ولكن هناك ظلال تخيم عليه، ولا يمكن إزالة تلك الظلال الآن إلا إذا تم فعل الشيء الصحيح وتم قبول المساءلة. هذا شيء لا يستطيع فعله سوى البابا فرانسيس الآن، وهذا ما تحاول محاكمتنا دفعه إلى الأمام. الناس يريدون الشفافية، يريدون قبول المساءلة، يريدون التعويض".

في الولايات المتحدة، هزت فضيحة اندلعت في بوسطن كل جزء من البلاد تقريبًا. تعرضت الكنيسة في أيرلندا، التي كانت ذات يوم حصنًا للكاثوليكية، للدمار الشديد بسبب فضائح الإساءة لدرجة أن بنديكت في عام 2010 كتب أول رسالة رعوية من البابا حول قضية الإساءة. كتب فيها: "لقد عانيت بشدة، وأنا آسف حقًا". زعم تقرير في عام 2021 في فرنسا أن مئات الآلاف من الأطفال قد تعرضوا للإساءة من قبل الكنيسة هناك، ويعترف قادة الكنيسة بأنها موجودة في كل مكان، وقد أدخل فرانسيس، بعد زلاته، قواعد للاحتفاظ بها . التسلسل الهرمي أكثر عرضة للمساءلة .

في عام 1988، ضغط على قسم القانون الكنسي بالفاتيكان - الذي تطلب محاكمات كنسية طويلة لمعالجة الاتهامات - لمنحه يدًا أكثر حرية لإزالة القساوسة المسيئين بسرعة أكبر. رفضت، بحجة أن مثل هذه الخطوة ستحرم الكهنة من الإجراءات القانونية الواجبة، ونتيجة لذلك، سعى الأساقفة إلى علاجهم بالصلاة والعلاج أو ببساطة نقل المعتدين إلى أبرشيات أخرى، حيث اعتدوا على المزيد من الأطفال.

لكن مكتب الكاردينال راتزينجر فشل أيضًا في التصرف في القضايا الفظيعة. في التسعينيات، أوقفت محاكمة سرية كاهنًا أمريكيًّا تحرش بما يصل إلى 200 صبي أصم وكتب إلى الكاردينال يصر على "أن الكاهن قد تاب بالفعل".

في عام 2001، أقنع الكاردينال راتزينجر البابا يوحنا بولس الثاني بالسماح له بمحاولة السيطرة على المشكلة. قام بصياغة قانون الكنيسة الذي يتطلب من الأساقفة إحالة جميع المزاعم ذات المصداقية لسوء المعاملة إلى الفاتيكان، حيث أصبح مكتبه مسؤولاً عن القضايا.

ودعم الأساقفة الأميركيّون الذين سعوا إلى تبني سياسة "عدم التسامح المطلق" والتي طردت الكهنة الذين تورطوا في حلقة واحدة من الاعتداء الجنسي. . عندما وصل جون بول إلى نهاية حبريته في عام 2004، أمر الكاردينال راتزينجر بمراجعة القضايا المعلقة في دائرته.

وعندما أصبح البابا، قام بتأديب - وفصل من منصبه في النهاية - القس مارسيال ماسيل ديغولادو، المعتدي المتسلسل والمؤسس المكسيكي للنظام الديني "فيلق المسيح". حصل الأب ماسيل، وهو جامع تبرعات مذهل، على ولاء البابا يوحنا بولس الثاني ودائرته الداخلية، والتي منعت لسنوات جهود بنديكت للتحقيق معه.

قالت ماري كولينز، وهي إحدى الناجين الأيرلنديين من سوء المعاملة التي استقالت في عام 2017 من لجنة الفاتيكان لحماية القاصرين التي أنشأها فرانسيس، "القضية مختلطة ومعقدة للغاية" . وقالت إن قراءة بنديكت للعديد من القضايا كرئيس للمصلين العقائدي جعلته "يدرك فداحة المشكلة عندما أصبح البابا"، وأنه اتخذ إجراءات جديدة ضد الاعتداء الجنسي.

وقالت السيدة كولينز إنه من "الظلم ارتكاب الكثير" من الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع القضايا أثناء خدمته الشخصية، عندما كان أسقفًا في ألمانيا، لكن البابا بنديكت، بصفته البابا، "لم يفعل ما يكفي. وبالنسبة للكثيرين، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.