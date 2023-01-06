دخول الهدنة التي أعلنها بوتين حيّز التنفيذ... كييف تشير إلى ضربات روسيّة

دخلت، اليوم الجمعة، الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلايديمير بوتين أحاديًّا في أوكرانيا، حيّز التنفيذ، من أجل السماح للمسيحيين الأرثوذكس بالاحتفال بعيد الميلاد وحضور قداس العيد، فيما أشارت كييف إلى حدوث ضربات روسية في كراماتورسك، رغم وقف إطلاق النار المعلَن من قِبل موسكو.

ووفقا لإعلان بوتين، تستمر الهدنة لمدة 36 ساعة بدءا من التاسعة صباح اليوم بتوقيت "غرينيتش"، حسبما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

وكان بوتين قد أمر قواته أمس بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، في أعقاب نداء من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، طالب خلاله بتنفيذ هدنة خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، التي تستخدم التقويم اليولياني، بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني/ يناير.

ويذكر أن الهدنة التي أعلنها بوتين كانت موضع شك، بالنسبة للأوكرانيين الذين لم يسيروا وراء هذه الخطوة، واعتبروها "حيلة"، كما لم يوضح المسؤولون في كييف ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستحذو حذوها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، لم تعلن موسكو ما إذا كانت سترد إذا استمرت أوكرانيا في القتال، خلال فترة الهدنة المعلنة من طرف بوتين.