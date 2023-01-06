عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مصرع 14 وإصابة 73 شخصا في حادث طرق في ساحل العاج

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 08:05

مصرع 14 وإصابة 73 شخصا في حادث طرق في ساحل العاج
شارع في ياموسوكرو (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصا مصارعهم وأصيب 73 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلتي ركّاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط ساحل العاج، الخميس، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي وقع عند المخرج الجنوبي للعاصمة ياموسوكرو باتجاه أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإسعاف فقد أسفر الحادث عن سقوط 14 قتيلا، هم تسعة رجال وخمس نساء، و73 جريحا نقلوا إلى مستشفيات في ياموسوكرو.

والحوادث المرورية كثيرة جدا، ومميتة غالبا، في ساحل العاج حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أنّ قسما كبيرا من الطرقات بحالة سيئة.

وأحد الأسباب الرئيسية أيضا لحوادث السير في ساحل العاج هو عدم إلمام سائقين كثيرين بأصول القيادة، إذ يحمل العديد من هؤلاء رخصا حصلوا عليها من مفتّشين فاسدين مقابل رشى مالية ومن دون أن يلتحقوا بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي الأول من آب/ أغسطس الماضي، قُتل 37 شخصا وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين وقع أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.

وتشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنويا.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب، بحسب وزارة النقل التي تقول إنّ معدّل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.

بودكاست عرب 48

#ساحل العاج
#ياموسوكرو
#حوادث السير
#أبيدجان

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أزمة في مجلس النواب الأميركي: جولات اقتراع لم تفض لانتخاب رئيس
أزمة في مجلس النواب الأميركي: جولات اقتراع لم تفض لانتخاب رئيس

2023-01-06

نفير دولي بعد تنامي انتشار كورونا في الصين
نفير دولي بعد تنامي انتشار كورونا في الصين

2023-01-06

حقوقيون: السعودية "اخترقت" ويكيبيديا وسجنت اثنين من مشرفيها
حقوقيون: السعودية "اخترقت" ويكيبيديا وسجنت اثنين من مشرفيها

2023-01-06

الأكثر قراءة

الشرطة تفرض قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس

الشرطة تفرض قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس

2023-01-05
حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع

حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع

2023-01-05
القضاة: لا يمكن لدرعي إعلان تنحيه لصالح صفقة ادعاء والعودة كوزير

القضاة: لا يمكن لدرعي إعلان تنحيه لصالح صفقة ادعاء والعودة كوزير

2023-01-05
الفصائل الفلسطينيّة تهنّئ الأسير كريم يونس بنيله الحرّيّة

الفصائل الفلسطينيّة تهنّئ الأسير كريم يونس بنيله الحرّيّة

2023-01-05
ارتياح إسرائيلي من صناعة الألماس والإمارات من أهم شركائها

ارتياح إسرائيلي من صناعة الألماس والإمارات من أهم شركائها

2023-01-05