مصرع 14 وإصابة 73 شخصا في حادث طرق في ساحل العاج

عرب ٤٨/ أ ف ب

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصا مصارعهم وأصيب 73 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلتي ركّاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط ساحل العاج، الخميس، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي وقع عند المخرج الجنوبي للعاصمة ياموسوكرو باتجاه أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإسعاف فقد أسفر الحادث عن سقوط 14 قتيلا، هم تسعة رجال وخمس نساء، و73 جريحا نقلوا إلى مستشفيات في ياموسوكرو.

والحوادث المرورية كثيرة جدا، ومميتة غالبا، في ساحل العاج حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أنّ قسما كبيرا من الطرقات بحالة سيئة.

وأحد الأسباب الرئيسية أيضا لحوادث السير في ساحل العاج هو عدم إلمام سائقين كثيرين بأصول القيادة، إذ يحمل العديد من هؤلاء رخصا حصلوا عليها من مفتّشين فاسدين مقابل رشى مالية ومن دون أن يلتحقوا بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي الأول من آب/ أغسطس الماضي، قُتل 37 شخصا وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين وقع أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.

وتشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنويا.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب، بحسب وزارة النقل التي تقول إنّ معدّل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.