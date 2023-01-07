ألمانيا تدعو رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين

عرب ٤٨ / أ ف ب

دعت ألمانيا رعاياها، السبت، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات بكورونا غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات.

وقال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية في تغريدة "ننصح في الوقت الحالي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين. والسبب هو الارتفاع الحاد في الاصابات بكورونا والنظام الصحي المنهك".

وتواجه الصين موجة إصابات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات وحض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع الدول الأعضاء إلى فرض اختبار كورونا في الصين قبل المغادرة، وحث هذه الدول على استكمال هذه الخطوة بإجراء "فحوصات عشوائية" عند الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

كإجراء احترازي، أصدرت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا بالفعل تدابير مماثلة.

على الرغم من عودة تفشي الوباء، تنوي السلطات الصينية إلغاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الصين، الأحد، وستسمح من جديد للصينيين بالسفر إلى الخارج، بعد ثلاث سنوات من المنع.

ونددت بكين، الثلاثاء، بفرض اختبار كورونا من قبل دول معينة، معتبرة أنها "غير مقبولة" وهددت "بإجراءات رد".

وانتقدت منظمة الصحة العالمية، من جانبها، الأساليب المثيرة للجدل التي تتبعها بكين لإحصاء الوفيات الناجمة عن كورونا.

ورغم اكتظاظ المرافق الطبية الصينية بالمصابين والمحارق بالجثث، أبلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكورونا.