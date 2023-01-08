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إعلام أميركي: بايدن سيعلن نيته الترشح لولاية ثانية خلال شباط

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 16:30

إعلام أميركي: بايدن سيعلن نيته الترشح لولاية ثانية خلال شباط
الرئيس الأميركي، جو بايدن (gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

تناقلت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، عن مصادر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يخطط لإعلان نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض، خلال شباط/ فبراير المقبل.

ونقل موقع "ذا هيل" الأميركي عن مصادر متعددة أن حملة إعادة بايدن "تستعد للانطلاق"، إذ ستكشف تفاصيل حملته لعام 2024 "ربما" خلال فترة خطاب حالة الاتحاد.

وخلف الكواليس يجتمع مستشارو بايدن مع "حلفاء أساسيين" من أجل حشد "حضور رقمي" كبير، بحسب الموقع.

وقال مصدر للموقع إن "بايدن يقترب أكثر من إعلان إعادة الانتخاب رسميا، بعد قضائه بعض الوقت مع عائلته في سانت كرو خلال العطلة، حيث يناقش خطواته التالية".

وخلال الفترة الماضية تساءل ديمقراطيون عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، خاصة بعد بلوغ عامه الثمانين في نوفمبر الماضي، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأميركية.

وقال أحد الداعمين لبايدن للموقع: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتوقيت في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن المشاركة محسومة وليست موضع شك بعد الآن.

وعادة ما يلقي الرئيس الأميركي، في أواخر كانون الثاني/ يناير أو مطلع شباط/ فبراير، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، والذي يتم بعد دعوة يوجهها له رئيس مجلس النواب.

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#جو بايدن
#الإعلام الأميركي
#الترشح لولاية ثانية

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