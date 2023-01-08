تكنوقراط البدل السوداء الذي يحكم أوروبا

في 15 سبتمبر / أيلول، صوّت البرلمان الأوروبي على تسمية المجر، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأنها "أوتوقراطية انتخابية" - لم تعد ديمقراطية حقيقية. تبنى ما يقرب من 80 بالمائة من المشرعين تقريرًا ندد بحكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف فيكتور أوربان "لجهودها المتعمدة والمنهجية" لإزالة جميع القيود المفروضة على سلطتها. أشارت الوثيقة إلى المحسوبية، والاعتداءات على استقلال وسائل الإعلام والقضاء، والهجمات المستمرة على حقوق المهاجرين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

استندت الأحكام الواردة في التقرير إلى معايير مختلفة للديمقراطية: لم تفشل الدولة المجرية فقط في ضمان عمليات انتخابية عادلة، بل قوضت أيضًا الأفكار الليبرالية والمساواة للمواطنة. سارع المحافظون المؤيدون لأوربان إلى الإصرار على أن القضية الأخيرة هي ما يهم حقًا. بالنسبة لرود دريهر، الذي كتب في American Conservative، كانت هناك رسالة للولايات المتحدة: "عندما تسفر الانتخابات عن نتائج لا تحبها النخب، فسيتم إعلان أنها غير ديمقراطية - وأولئك الذين يدافعون عن الجانب الفائز سيتم اعتبارهم من قبل واشنطن والنخب التكنولوجية والمالية باعتبارها "تهديدات للديمقراطية".

إن فكرة مواجهة النخب المالية والتقنية هي اليوم دعامة أساسية لسياسة اليمين، حتى في أفواه المليارديرات مثل دونالد ترامب. كان أحد الأحزاب القليلة التي رفضت التقرير عن المجر هو حزب "فراتيلي ديتاليا" الذي تنتمي إليه جيورجيا ميلوني، وهو حزب من أصول فاشية جديدة تربطه علاقات وثيقة مع بودابست منذ فترة طويلة. في وقت تصويت برلمان الاتحاد الأوروبي، كان ائتلافها اليميني في طريقه إلى أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة الإيطالية في 25 أيلول/ سبتمبر، لماذا تتخذ موقفًا أيديولوجيًا جنبًا إلى جنب مع الزعيم غير المحبوب واللاعب الصغير في سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من "المصلحة الوطنية"؟

يعود رد الفعل بشكل خاص إلى فكرة أن التصويت قد أضر بمحاولات ميلوني لوضع نفسها في التيار السياسي السائد. لقد أمضت الكثير من الحملة في الإصرار على أنها ستواصل السياسة الاقتصادية والخارجية الأساسية التي انتهجتها الحكومة المنتهية ولايتها، بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.

لكن هنا تكمن المفارقة. وباعتبارها قوة المعارضة الرئيسية، ركضت ميلوني على وعد بكسر ما وصفته بـ "الهيمنة اليسارية" الأبدية، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، الذي دعم سلسلة من الحكومات التكنوقراطية والتحالفات الكبرى. تأسست منظمة Fratelli d'Italia في عام 2012 لمعارضة إدارة "الوحدة الوطنية" السابقة التي ساعدها دراجي في تولي المنصب، وعلى مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، ساعدها هذا الموقف على ما يبدو في الفوز على الناخبين الساخطين من الأحزاب اليمينية الأخرى التي فعلت ذلك. ومع ذلك، فإن وعدها بالسماح للإيطاليين باتخاذ القرار كان متحالفًا مع التركيز على الاستمرارية التي لا تتزعزع - وهي مجالات السياسة المحظورة من الاختيار الديمقراطي.

السيادة التقنية

تعد إيطاليا أكبر بكثير من المجر من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وكانت عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ومع ذلك، بفضل عقود من الميزانيات التقشفية والاستثمار العام المنخفض، أصبحت الدولة الأكثر مديونية.

إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لديها زعزعة في الاستقرار أكثر بكثير من المجر. ومع ذلك، فإن النموذج السياسي الذي يتم ابتكاره في إيطاليا، بعد الفوز الانتخابي لميلوني وحلفائها اليمينيين، ليس له علاقة تذكر بإيطاليا. بالنسبة لجيل جريساني، في كتابه في صحيفة لوموند، يجب علينا بدلاً من ذلك أن ننظر إلى هذا على أنه "نظام سيادة تكنو": "نتاج توليف بين تكامل النهج التكنوقراطي، وقبول إطار العمل الجيوسياسي لحلف الناتو وبُعده الأوروبي، و الإصرار على القيم المحافظة للغاية والأطر القومية الجديدة".

يقودنا هذا إلى الهوية المتأصلة في الهجوم على "النخب المالية والتقنية". لا تدعم منظمة Fratelli d'Italia المحاور الأساسية للاقتصاد النيوليبرالي فحسب، بل تعد أيضًا باحترام العقائد مثل حدود الإنفاق والعجز التي حددها الميثاق المالي الأوروبي، الذي فرض في ذروة أزمة الديون السيادية في عام 2012. تشير حجة جريساني إلى هذا تحديدًا التناقض في "تعميم" ميلوني: يقبل اليمين المتطرف الذي تقوده هذه القيود الصارمة على أفعاله حتى عندما يتهم العديد من المعارضين المحليين (جماعات الضغط من مجتمع الميم، المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين…) بتقويض نسيج الهوية الوطنية.

عندما خاطبت ميلوني CPAC (مؤتمر العمل السياسي للمحافظين) في أورلاندو، فلوريدا، في شباط/ فبراير، أصرت على هذا البعد بالتحديد: لقد رفضت أن تكون "جزءًا من التيار السائد لديهم"، "الحق في القيادة"، وأصرت على أن "أن تكون متمرّدة هي أن تكون محافظة".

هذا المزيج من المواقف ليس جديدًا تمامًا: في التسعينيات بالفعل، وكجزء من حكومة سيلفيو برلسكوني، تخلى حزب أليانزا ناسيونالي ما بعد الفاشية إلى حد كبير عن ادعاءاته المتعلقة بالرفاهية. تحدث الباحث من اليمين الراديكالي هربرت كيتشيلت في ذلك الوقت عن "الصيغة الرابحة" لاقتصاديات السوق الحرة والمواطنة. في حين أن الليبرالية الجديدة في العقود الأربعة الماضية كانت تتطلب دائمًا تدخلات الدولة لإعادة تنظيم أسواق العمل والاستثمار العام، فقد أدت الأزمة المالية والوباء إلى وضع هذا العنصر في المقدمة، مما أدى إلى تشديد الإطار الأيديولوجي "الوطني" ضد الانتصار على آثار العولمة.

قد نختلف فيما إذا كانت "السيادة" تظل وصفاً مناسباً لمثل هذه السياسات، على الأقل بقدر ما يشير هذا المصطلح إلى السيادة الشعبية. كما يلاحظ عالم السياسة دانييل ألبرتازي، فقد قبل ميلوني أنه من المستحيل حكم إيطاليا ضد الأسواق المالية أو ضد إرادة المفوضية الأوروبية غير المنتخبة. مثل هذه السياسة تؤكد صراحة، كأفق طويل المدى، على وجود رأسمالية وطنية أكثر، وتفصل الاقتصادات الأوروبية عن الطاقة الروسية والتصنيع الصيني. هناك بالتأكيد شكوك حول ما إذا كان هذا واقعيًا. ولكن أكثر من ذلك، فإن التوجه الرئيسي للسياسة داخلي: فهي تهدف صراحة إلى توزيع الدخل بعيدًا عن العاطلين عن العمل والمهاجرين، وتجاه "المنتجين".

لا يتعارض الاتحاد الأوروبي مع القومية، بل يقويها من خلال تنظيم المنافسة بين العواصم الوطنية. هذا هو الأبرز في حالة المجر نفسها. لقد أصبحت وجهة مميزة لصناعة السيارات الألمانية، مما سمح بدوره لأوربان أن يعد العمال أنه سيحميهم من المنافسة من المنافسين الأجانب. إذا كان لرأس المال على نطاق واسع مصلحة في استقرار سيادة القانون وصمود مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن تحركات أوربان حتى الآن لم تطلق إنذارًا كافيًا لحثها على المغادرة. الآن حان دور إيطاليا لتشكيل حكومة يقودها اليمين المتطرف، ووعدت بالدفاع عن "المصلحة الوطنية" ضد "العولمة والشيوعيين" الذين "يسعون إلى تدمير حضارتنا". تواجه خطط Fratelli d'Italia عقبات كبيرة، ليس أقلها أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والركود المحتمل.