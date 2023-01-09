عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بايدن يزور الحدود الأميركيّة المكسيكيّة لأول مرة بصفته رئيسا

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 00:02

بايدن يزور الحدود الأميركيّة المكسيكيّة لأول مرة بصفته رئيسا
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إلى مدينة "إل باسو" الحدودية مع المكسيك، قبل محطته التالية في المكسيك، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وتوجه بايدن صباح الأحد إلى المحطة الأولى من رحلته، وهي مدينة إل باسو الحدودية في ولاية تكساس الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر"، إنه سيلتقي القادة المحليين خلال زيارته للحدود، واصفا مجتمع مدينة إل باسو بأنه "يمثل كرم الأمة الأميركية".

وأشار إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية بآن واحد".

ومن المقرر أن يشارك بايدن في قمة أميركا الشمالية المنعقدة في المكسيك يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري.

بودكاست عرب 48

#بايدن
#الولايات المتحدة
#المكسيك
#إل باسو
#تكساس
#الهجرة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: 6 قتلى إثر انهيار عقار في أسيوط
مصر: 6 قتلى إثر انهيار عقار في أسيوط

2023-01-08

البرازيل: مناصرو بولسونارو يقتحمون البرلمان والقصر الرئاسيّ ولولا يتّهم الشرطة بالتقاعُس
البرازيل: مناصرو بولسونارو يقتحمون البرلمان والقصر الرئاسيّ ولولا يتّهم الشرطة بالتقاعُس

2023-01-08

السودان: انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية
السودان: انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية

2023-01-08

الأكثر قراءة

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف

2023-01-07
الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

2023-01-07
حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

2023-01-07
صراحة إسرائيلية مستفزة

صراحة إسرائيلية مستفزة

2023-01-07
واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

2023-01-07