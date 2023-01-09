بايدن يزور الحدود الأميركيّة المكسيكيّة لأول مرة بصفته رئيسا

وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إلى مدينة "إل باسو" الحدودية مع المكسيك، قبل محطته التالية في المكسيك، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وتوجه بايدن صباح الأحد إلى المحطة الأولى من رحلته، وهي مدينة إل باسو الحدودية في ولاية تكساس الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر"، إنه سيلتقي القادة المحليين خلال زيارته للحدود، واصفا مجتمع مدينة إل باسو بأنه "يمثل كرم الأمة الأميركية".

وأشار إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية بآن واحد".

ومن المقرر أن يشارك بايدن في قمة أميركا الشمالية المنعقدة في المكسيك يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري.