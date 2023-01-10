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هبوط طائرة روسية اضطرارا في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 09:21

هبوط طائرة روسية اضطرارا في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

حطت طائرة روسية بشكل اضطراري تابعة لشركة "أزور إير" وعلى متنها 244 شخصًا، في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات، الثلاثاء.

وهبطت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيّرت مسارها بعد أن تلقّت شركة "أزور إير" بريدًا إلكترونيًا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة".

وأوضحت شرطة الولاية لوكالة "فرانس برس" أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو لوكالة فرانس برس، الثلاثاء "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".

ومنعت دول كثيرة دخول السيّاح الروس إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هؤلاء يتدفقون بأعداد كبيرة إلى الهند خصوصًا إلى ساحل ولاية غوا.

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#هبوط طائرة روسية
#قنبلة
#هبوط اضطراري

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