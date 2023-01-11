عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قوات تيغراي تسلم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 06:45

قوات تيغراي تسلم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي
تظاهرات تطالاب بوقف الحرب الأهلية (Getty Images)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

أعلن المسلحون في تيغراي، اليوم الأربعاء، أنهم بدأوا بتسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي أبرموه مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين، وذلك لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا.

وقال غيتاتشو رضا المتحدث باسم المسلحين إن "إقليم تيغراي سلم أسلحته الثقيلة في إطار التزامه تنفيذ اتفاق بريتوريا الذي وقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بين الحكومة الفدرالية والمسلحين".

وينظر إلى تسريح قوات تيغراي على أنه أمر محوري في اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب استعادة الخدمات واستئناف المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية التي قاتلت إلى جانب الجيش الإثيوبي، لكنها لم تكن طرفا في الهدنة.

وخلق الصراع ظروفا شبيهة بالمجاعة لمئات الآلاف من سكان إقليم تيغراي، وقتل الآلاف وشرد الملايين في جميع أنحاء شمال إثيوبيا.

وأشرف على التسليم فريق مراقبة يتألف من أعضاء من الجانبين والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، في بلدة أجولاي الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرقي مقلي عاصمة الإقليم.

وخلال حفل للتسليم، قال مولوجيتا جبريكريستوس ممثل قوات دفاع تيغراي إن بدء نزع السلاح سيلعب دورا رئيسيا في استعادة السلام. وأضاف في كلمة أذاعها تلفزيون تيغراي "نعمل انطلاقا من اعتقادنا أنه إذا أردنا أن نحقق السلام فيجب ألا يكون ما يفتح الباب للاستفزاز موجودا. السلام أمر حيوي لنا جميعا".

وقال ممثل الجيش الإثيوبي أليمي تاديسي "نحن جميعا (جزء) من إثيوبيا واحدة. لقد انتقلنا نحن وقوات الدفاع عن تيغراي من مواقعنا الدفاعية بسلام وتفاهم ومحبة".

وبحسب سكان محليين، فإن الجنود الإريتريين انسحبوا من عدة بلدات رئيسية في تيغراي أواخر الشهر الماضي، لكنهم لم يغادروا أراضي الإقليم. ورفضت إريتريا التعليق على ما إذا كانت القوات ستغادر.

بودكاست عرب 48

#قوات تيغراي
#إقليم تيغراي
#الحرب الأهلية
#الجيش الإثيوبي
#هدنة
#أسلحة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البيرو: القضاء يفتح تحقيقا ضد الرئيسة بتهمة الإبادة الجماعية
البيرو: القضاء يفتح تحقيقا ضد الرئيسة بتهمة الإبادة الجماعية

2023-01-11

مصر: حبس 3 أشخاص احتياطيًّا لمحاولتهم سرقة تمثال فرعونيّ يزن 10 أطنان
مصر: حبس 3 أشخاص احتياطيًّا لمحاولتهم سرقة تمثال فرعونيّ يزن 10 أطنان

2023-01-11

إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس في كولومبيا
إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس في كولومبيا

2023-01-10

الأكثر قراءة

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

2023-01-10
إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

2023-01-10
المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

2023-01-10
حالة الطقس: غائم وبارد

حالة الطقس: غائم وبارد

2023-01-10
الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

2023-01-10