الصين تدعو إسرائيل إلى التوقف عن "الاستفزازات تفاديا للتصعيد"

دعا وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم، الأحد، السلطات إسرائيل إلى "التوقف عن الاستفزازات" في فلسطين "تفاديا لتفاقم الأوضاع"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، من القاهرة، في أول زيارة لمصر منذ توليه منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن جولة إفريقية.

وقال جانغ إن "القضية الفلسطينية مسألة جوهرية بالشرق الأوسط، وفي الآونة الأخيرة نشعر بالقلق من التطورات الأخيرة في فلسطين".

ودعا الأطراف المعنية إلى "الالتزام بالقرارات الدولية والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس والتحلي بضبط النفس والهدوء تفاديا لمزيد من تصاعد التوترات، وخاصة على إسرائيل التوقف عن الاستفزازات تفاديا لتفاقم الأوضاع".

كما دعا جانغ المجتمع الدولي إلى دعم مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والأرض مقابل السلام، وتفعيل المفاوضات ودعم الفلسطينيين لإيجاد حل عادل للقضية.

فيما قال شكري إن "مباحثاتنا استعرضت القضية الفلسطينية وتطوراتها، والصين في طليعة الدول التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أنه "أطلعت (جانغ) على آخر تطورات قضية سد النهضة (الإثيوبي المجمدة مباحثاتها مع منذ أكثر من عام) وجهود مصر للتوصل لاتفاق ملزم، ونرى في كل هذه القضايا تفهما من جانب الصين واستعدادا للإسهام في حل القضايا العالقة".

وبشأن التعاون بين البلدين، قال شكري إن بلاده تتطلع لرفع العلاقات إلى "مستويات أرحب" وزيادة عدد السياح الصينيين القادمين إليها.

وبدوره، أكد جانغ أن بكين تعمل على "تعزيز التعاون" مع القاهرة في كافة المجالات"، معلنا زيادة أعداد السائحين الصينيين القادمين إلى القاهرة في الفترة المقبلة.

وشدد على رفض بلاده "التدخل الخارجي" في المنطقة، داعيا إلى تشجيع الحل السياسي والحوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

وخلال لقاء مع جانغ، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية "استعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشدد على "حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين".

كما أكد جانغ "حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الإستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية"، و"ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب البيان.