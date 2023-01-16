عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألمانيا: استقالة وزيرة الدفاع إثر انتقادات لسياساتها الأمنية ودعم أوكرانيا

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 12:49

ألمانيا: استقالة وزيرة الدفاع إثر انتقادات لسياساتها الأمنية ودعم أوكرانيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، استقالتها من منصبها اليوم، الإثنين، عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

ولم يعرف على الفور من سيخلفها في وزارة الدفاع.

وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية".

وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا".

وأكدت أن "عمل العسكريين والكثير من الأشخاص الذين يتمتعون بالاندفاع يجب أن يحتل صدارة" الاهتمام في حين تنوي ألمانيا استثمار مئة مليار يورو لتحديث جيشها إثر الحرب في أوكرانيا.

وأتت الاستقالة في وقت تخضع فيه ألمانيا مجددا لضغوط لتسليم أوكرانيا دبابات.

ويعقد اجتماع للحلفاء الغربية مع الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا. ويتوقع إعلان مساعدات جديدة لأوكرانيا بهذه المناسبة.

وتبلغ لامبرخت 57 عاما وكانت وزيرة العدل في الحكومة السابقة برئاسة أنجيلا ميركل. وقد ارتكبت سلسلة هفوات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

فقد أثارت انتقادات من السلطات الأوكرانية بإعلانها إرسال خمسة آلاف خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينكسي يطالب بأسلحة ثقيلة.

وتعرضت للسخرية وللانتقاد أيضا من جراء تسجيل مصور تقدم فيه التهاني بمناسبة رأس السنة.

وظهرت في التسجيل في وسط برلين وسط رياح شديدة متحدثة عن الحرب في أوكرانيا فيما المفرقعات والألعاب النارية تدوي بمناسبة عيد رأس السنة.

بودكاست عرب 48

#ألمانيا
#كريستين لامبرخت
#أوكرانيا

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال
مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال

2023-01-16

إيطاليا: القبض على ماتيو ميسينا أخطر الهاربين والمطلوبين بين المافيا
إيطاليا: القبض على ماتيو ميسينا أخطر الهاربين والمطلوبين بين المافيا

2023-01-16

اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين
اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين

2023-01-16

الأكثر قراءة

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15
شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

2023-01-15
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15
دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

2023-01-15