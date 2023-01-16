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بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 17:22

بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
(أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

ندّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بسياسات كييف "المدمّرة" وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بحثا خلالها تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري.

وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية إن الرئيس الروسي أشار "إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية" لأوكرانيا.

من جهة ثانية، أثار بوتين وإردوغان مسألة تبادل أسرى، "الجرحى في المقام الأول"، بين موسكو وكييف، بحسب المصدر نفسه. بدوره، أكد إردوغان أن تركيا "مستعدة للعمل كوسيط لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا"، بحسب الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان وبوتين بحثا "خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية". كما ناقشا "التطورات المتعلقة باتفاقية ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود وتصدير الأمونيا الروسية".

وأفاد الكرملين بأن الجانبين ناقشا تبادلا محتملا للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تطبيع العلاقات التركية - السورية. وقال الكرملين إنه "استمر تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا".

وحول المباحثات بشأن تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري، لم يرد أي تفاصيل إضافية عن الكرملين أو عن الرئاسة التركية.

وقال الكرملين إن مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أثيرت، بعد محادثات بين مفوضين لحقوق الإنسان من البلدين في تركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف الكرملين في استعراضه للمكالمة إن "فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى النهج المدمر لنظام كييف الذي يعتمد على تصعيد القتال بدعم من رعاة غربيين، وزيادة حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".

وأضاف أن الزعيمين ناقشا في المكالمة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ووسائل السماح بخروج الأسمدة والصادرات الغذائية من روسيا. وقال الكرملين إن إردوغان وبوتين تحدثا أيضا عن الطاقة.

وجاء في بيان الكرملين "من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".

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#النظام السوري
#تركيا
#إردوغان
#بوتين

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