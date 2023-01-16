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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إندونيسيا

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 07:39

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إندونيسيا
لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح اليوم الإثنين، حسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل، في مقاطعة أتشيه الإندونيسية على عمق 37 كيلومترا.

في بادئ الأمر قال المعهد إن الزلزال ضرب بقوة 6 درجات على عمق 48 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وفقا لوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الوكالة "تسبب الزلزال في حال من الذعر. شعر به السكان ما بين 3 إلى 10 ثوان في أربع مناطق في أتشيه ومقاطعة سومطرة الشمالية".

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من جهته بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات. وقالت إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

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#إندونيسيا
#زلزال
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#أمواج

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