عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

وفد أميركيّ يزور العراق لعقد مباحثات مع السوداني

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 17:21

وفد أميركيّ يزور العراق لعقد مباحثات مع السوداني
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، أن وفدا أميركيا يزور العاصمة بغداد في الساعات المقبلة، لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حول عدد من الملفات.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصادر مطلعة لم يسمّها، القول إن الوفد الأميركيّ سيبحث مع السوداني "ملف جدولة وانتشار القوات الأميركية في العراق".

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سيتوجه قريبا إلى واشنطن لترتيب إجراءات زيارة السوداني إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأشار الموقع العراقي إلى "زيارة مرتقبة سيجريها ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق خلال الساعات المقبلة سيعقد خلالها مباحثات مع المسؤولين هناك".

وثمة فجوات بين بغداد وأربيل في ما يتعلق بقضايا نفطية وإدارية وأمنية، وفي أكثر من مناسبة دعت واشنطن الحكومتين إلى التفاوض لحل هذه الخلافات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة العراقية حول ما أورده موقع "بغداد اليوم" بشأن زيارة الوفد الأميركي.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا الخميس، قال السوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه يعتزم إرسال وفد رفيع إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين.

وأوضح السوداني أن العراق يود أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تتمتع بها السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن السوداني دافع عن وجود قوات أميركية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".

بودكاست عرب 48

#العراق
#محمد شياع السوداني
#وفد أميركي
#بغدادن أربيل
#القوات الأميركية

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انضمام السويد للناتو: اتساع الفجوة مع تركيا
انضمام السويد للناتو: اتساع الفجوة مع تركيا

2023-01-16

بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

2023-01-16

احتجوا على تجميد التحقيق: استجواب عدد من أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت
احتجوا على تجميد التحقيق: استجواب عدد من أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت

2023-01-16

الأكثر قراءة

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15
شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

2023-01-15
دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

2023-01-15