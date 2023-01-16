وفد أميركيّ يزور العراق لعقد مباحثات مع السوداني

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، أن وفدا أميركيا يزور العاصمة بغداد في الساعات المقبلة، لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حول عدد من الملفات.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصادر مطلعة لم يسمّها، القول إن الوفد الأميركيّ سيبحث مع السوداني "ملف جدولة وانتشار القوات الأميركية في العراق".

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سيتوجه قريبا إلى واشنطن لترتيب إجراءات زيارة السوداني إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأشار الموقع العراقي إلى "زيارة مرتقبة سيجريها ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق خلال الساعات المقبلة سيعقد خلالها مباحثات مع المسؤولين هناك".

وثمة فجوات بين بغداد وأربيل في ما يتعلق بقضايا نفطية وإدارية وأمنية، وفي أكثر من مناسبة دعت واشنطن الحكومتين إلى التفاوض لحل هذه الخلافات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة العراقية حول ما أورده موقع "بغداد اليوم" بشأن زيارة الوفد الأميركي.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا الخميس، قال السوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه يعتزم إرسال وفد رفيع إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين.

وأوضح السوداني أن العراق يود أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تتمتع بها السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن السوداني دافع عن وجود قوات أميركية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".