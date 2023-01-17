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6 قتلى بإطلاق نار في كاليفورنيا

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 08:40

6 قتلى بإطلاق نار في كاليفورنيا
تعتقد الشرطة أن شخصين هاجما المنزل، وأطلقا عدة أعيرة نارية (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل ستة أشخاص بينهم رضيع عمره ستة أشهر ومراهقة هي والدته، الإثنين، عندما أطلق مسلح النار على منزل في كاليفورنيا، حسبما أعلن مسؤولو الشرطة.

وتحدث المسؤول الأمني المحلي في مقاطعة تولاري مايك تولاري إلى الصحافيين، عن جريمة مروعة وهجوم محدد الهدف، قد يكون مرتبطا بعصابات مخدرات.

وتعتقد الشرطة أن شخصين هاجما المنزل، وأطلقا عدة أعيرة نارية.

واتصل أحد الجيران بالشرطة التي وصلت بعد سبع دقائق، وعثرت على القتلى داخل المنزل وخارجه.

وقال تولاري "الوضع مأسوي، لدينا أم عمرها 17 عاما ورضيعها البالغ ستة أشهر أصيبا بطلقات في الرأس".

ونجا شخصان من الهجوم بعد أن اختبأ في المبنى، فيما عالج مسعفون عددا من الجرحى في مكان الحادث. وتوفي أحد المصابين بعد وقت قصير على نقله إلى المستشفى.

ويبدو أن الهجوم مرتبط بعصابة مخدرات، بحسب المسؤول الأمني. وأضاف "نعتقد أن الهجوم لم يكن عشوائيا، نعتقد أن العائلة كانت مستهدفة".

يبلغ عدد سكان مدينة تولاري 70 ألف نسمة في وادي سان خواكين، وتقع في منتصف المسافة تقريبا بين سان فرانسيسكو ولوس أنجليس.

وقضى حوالي 49 ألف شخص في الولايات المتحدة من جراء إطلاق النار في 2021، أكثر من نصفهم انتحارا.

وكل بالغ من بين ثلاثة في الولايات المتحدة يمتلك سلاحا على الأقل، وكل بالغ من بين اثنين يعيش في منزل يوجد فيه سلاح.

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#كاليفورنيا
#إطلاق نار
#جريمة
#عصابات مخدرات
#السلاح

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