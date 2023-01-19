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زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيّات" عدّة حول تحطّم مروحيّة وزير الداخليّة 

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 12:08

زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيّات" عدّة حول تحطّم مروحيّة وزير الداخليّة 
عنصرا أمن في مكان تحطّم مروحية وزير الداخلية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية، ما أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني، و13 شخصًا آخر قرب كييف.

وأوضح زيلينسكي عبر الفيديو أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن "التحقيق جارٍ"، مضيفا أنه "يتمّ درس نظريات عدة ولست مخوّلًا التحدث عن الفرضيات المختلفة حتى انتهاء التحقيقات".

وذكر الرئيس الأوكراني أنّ بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمّها في العام 2014، داعيا شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

وقال زيلينسكي: "هدفنا هو تحرير كلّ أراضينا". وأضاف "القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".

وانتقد زيلينسكي تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز "ليوبارد"، في ظلّ تقارير تفيد بأنّ برلين لن تزوّد كييف بهذه الدبابات، إلّا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز "أبرامز".

وقال زيلينسكي: "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر، لا أعتقد أنّ هذه الإستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".

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#وزير الداخليّة
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