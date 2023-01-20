طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة أميركية جنوبيّ سورية

تعرضت قاعدة أميركية عسكرية في منطقة التنف جنوبي سورية، إلى استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية.

وذكرت مصادر محلية أن 5 طائرات مسيرة استهدفت، صباح اليوم الجمعة، قاعدة للقوات الأميركية في منطقة التنف، موضحة أن 4 مسيرات تم إصابتها قبل أن تصل القاعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، فيما قصفت الخامسة مبنى في القاعدة.

وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد أنباء عن خسائر أخرى، بحسب ما نقلت عنها وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يعرف بعد هوية المسيرات ولا النقطة التي أقلعت منها.

وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق.

وسبق وتعرضت قواعد ونقاط عسكرية أميركية في سورية، عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ، انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران.