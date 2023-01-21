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الولايات المتحدة: شرطيون وممرضان يدفعون "ببراءتهم" بالتسبب بوفاة ماكلين

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 11:12

الولايات المتحدة: شرطيون وممرضان يدفعون "ببراءتهم" بالتسبب بوفاة ماكلين
إيلايجا ماكلين والمتهمون الخمس
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

دفع ثلاثة شرطيين وممرضان متهمون بالتسبب في وفاة الشاب، أسود البشرة، إيلايجا ماكلين، في عام 2019 أثناء توقيفه، "ببراءتهم"، أمس الجمعة، في ولاية كولورادو، وفقا لوسائل إعلام محلية.

في آب/أغسطس 2019، توفي ماكلين عندما كان يبلغ 23 عامًا بنوبة قلبية بعدما أوقفه عناصر من الشرطة وثبتوا رقبته وحقنوه بالقوة بمادة مهدئة.

لم تستقطب وفاته حينها انتباه وسائل الإعلام الأميركية التي سلطت مذاك الضوء على هذه القضية بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود أيضا خلال عملية للشرطة في أيار/مايو 2020.

بدأت الإجراءات ضد المتهمين الخمسة في أيلول/سبتمبر 2021، بناء على ما خلص إليه تحقيق خاص فتح بناء على طلب حاكم هذه الولاية الأميركية أمام الفضيحة التي أثارتها وفاة الشاب. وجمعت عريضة تدعو لإعادة فتح التحقيق أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

ودفع الخمسة ببراءتهم، الجمعة، في محكمة كولورادو، بحسب صحيفة "دنفر بوست".

في يوم الحادث، تم استدعاء الشرطة من قبل شخص قال إن رجلًا أسود يتصرف بطريقة "مشبوهة" و"غريبة" ويضع نظارات تزلج في أحد شوارع أورورا.

وأكد شرطي أن ماكلين الذي لم يكن يحمل سلاحا، حاول سحب مسدسه.

وأشارت عائلة الضحية إلى أنه كان ذاهباً لشراء مشروب وغالبًا ما كان يضع نظارات التزلج هذه.

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#إيلايجا ماكلين
#حياة السود مهمة

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