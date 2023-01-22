عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا تتقدم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 16:19

روسيا تتقدم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

يتقدّم الجيش الروسي باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع، على ما أفاد الأحد فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الاحتلال المحلية التي شكلتها موسكو.

وقال روغوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن "الجبهة متحركة خصوصا في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول".

وتقع هاتان البلدتان اللتان كانت كل منهما تضم قبل الحرب حوالى 15 ألف نسمة، تواليا على مسافة 65 كيلومترا و100 كيلومتر جنوب شرق زابوريجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وبحسب روغوف فإن "المبادرة في أيدينا" والقتال مستمر في هذه المناطق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، في إحاطتها اليومية أن "وحدات المنطقة العسكرية الشرقية احتلت خطوطا ومواقع متقدمة أكثر خلال العمليات الهجومية في منطقة زابوريجيا" مكررة التصريحات التي أدلت بها، السبت.

واكتفى الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي بالقول إنه "تم استهداف أكثر من 15 بلدة بالمدفعية الروسية" في منطقة زابوريجيا السبت.

والسبت، أكّد الجيش الروسي أنه نفذ "عمليات هجومية" في هذه المنطقة و"سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع متقدمة أكثر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد روغوف أن "حدّة العمليات العسكرية ازدادت بشدّة باتجاه زابوريجيا".

ويشهد خط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة الجنوبية جمودا منذ أشهر ولم تحدث أي اشتباكات كبيرة هناك، بخلاف منطقتي خيرسون (جنوب) حتى تشرين الثاني/نوفمبر ودونيتسك (شرق) مركز الاشتباكات الحالية.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#أوكرانيا
#زابوريجيا

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 16 لاجئا بانهيار مبنى سكني في حلب
مصرع 16 لاجئا بانهيار مبنى سكني في حلب

2023-01-22

كاليفورنيا: 10 قتلى وإصابات إثر جريمة إطلاق نار
كاليفورنيا: 10 قتلى وإصابات إثر جريمة إطلاق نار

2023-01-22

الجيش اللبناني يستنفر قواته إثر تقدم قوات إسرائيلية نحو السياج الجنوبي
الجيش اللبناني يستنفر قواته إثر تقدم قوات إسرائيلية نحو السياج الجنوبي

2023-01-22

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

2023-01-21
قمة فاشلة في القاهرة

قمة فاشلة في القاهرة

2023-01-21
أندية عالمية تقاطع

أندية عالمية تقاطع "بوما" لدعمها الاحتلال استجابة لـ"BDS"

2023-01-21
إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة يصطدم بتردد ألمانيا في قاعدة رامشتاين

إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة يصطدم بتردد ألمانيا في قاعدة رامشتاين

2023-01-21
حالة الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل وجو دافئ

حالة الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل وجو دافئ

2023-01-21