روسيا تتقدم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

يتقدّم الجيش الروسي باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع، على ما أفاد الأحد فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الاحتلال المحلية التي شكلتها موسكو.

وقال روغوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن "الجبهة متحركة خصوصا في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول".

وتقع هاتان البلدتان اللتان كانت كل منهما تضم قبل الحرب حوالى 15 ألف نسمة، تواليا على مسافة 65 كيلومترا و100 كيلومتر جنوب شرق زابوريجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وبحسب روغوف فإن "المبادرة في أيدينا" والقتال مستمر في هذه المناطق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، في إحاطتها اليومية أن "وحدات المنطقة العسكرية الشرقية احتلت خطوطا ومواقع متقدمة أكثر خلال العمليات الهجومية في منطقة زابوريجيا" مكررة التصريحات التي أدلت بها، السبت.

واكتفى الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي بالقول إنه "تم استهداف أكثر من 15 بلدة بالمدفعية الروسية" في منطقة زابوريجيا السبت.

والسبت، أكّد الجيش الروسي أنه نفذ "عمليات هجومية" في هذه المنطقة و"سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع متقدمة أكثر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد روغوف أن "حدّة العمليات العسكرية ازدادت بشدّة باتجاه زابوريجيا".

ويشهد خط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة الجنوبية جمودا منذ أشهر ولم تحدث أي اشتباكات كبيرة هناك، بخلاف منطقتي خيرسون (جنوب) حتى تشرين الثاني/نوفمبر ودونيتسك (شرق) مركز الاشتباكات الحالية.